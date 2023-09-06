Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 115 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 354 gram esrar, 29 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde 115 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 354 gram esrar, 29 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.