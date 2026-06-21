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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Şanlıurfa’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 535 gram esrar, 441 gram toz esrar, 481 adet hap, ruhsatsız tabanca ve 24 bin TL para ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 13 parça halinde 2 kilo 535 gram esrar maddesi, 441,20 gram toz esrar maddesi, 481 adet hap, 8,29 gram hap toz ve kırıntısı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin TL para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken şahıs ise uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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