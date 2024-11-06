Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 8 gram metamfetamin ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.Y., M.Ç. ve E.Y. isimli şahsın kaldığı adreslere operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 8 gram metamfetamin maddesi, 26 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar para ele geçirildi.
Zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA