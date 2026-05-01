Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 1 gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Cibinören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan A.K. (40) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada A.K., üvey kardeşi Hamza ve Sabri Kılıç'ı silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşlerin, cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan üvey kardeş yakalandı

Kardeşlerini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan A.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

