Uçurumdan düşen köpek 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Şanlıurfa'da uçurumdan düşen köpek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Otlukalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Uçurumdan düşen bir köpeği yaralı halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, 4 saatlik çalışmanın ardından yaralı köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

