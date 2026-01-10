Haberler

Şanlıurfa'da tüp patlaması: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da tüp patlaması: Ölü ve yaralılar var
Bozova ilçesindeki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu meydana gelen olayda, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde tüp patlaması yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bozova ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpü patladı. Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. - ŞANLIURFA

