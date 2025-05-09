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Şanlıurfa'da feci olay: Traktörle oynayan 2 yaşındaki çocuk, 1 yaşındaki kuzenini ezdi

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, oyun oynadığı traktörle hareket ettirerek 1 yaşındaki kuzenini ezdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, üzerinde oyun oynarken hareket ettirdiği traktörle, 1 yaşındaki kuzeninin ezilmesine neden oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahalles'inde yaşandı. İddiaya göre, akranlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki M.C.G., evin önünde park halinde olan 27 NS 223 plakalı traktörün üzerine tırmandı. Bir süre traktörü kurcalayan M.C.G., traktörün hareket etmesine neden oldu. Hareket eden traktör, önünde oyun oynayan 1 yaşındaki M.E.G.'nin üzerinden geçti.

KÜÇÜK ÇOCUK DOKTORLARIN TÜM MÜDALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ezilen küçük çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kırsal mahalleye giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da feci olay: Traktörle oynayan 2 yaşındaki çocuk, 1 yaşındaki kuzenini ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

2 yaşındaki çocuk ölüme sebepten dolayı acaba cezaevine gönderilecek mi ?

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