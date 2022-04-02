Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Harmanalan Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Cengiz'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Cengiz ile yanında bulunan Galip D. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Galip D. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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