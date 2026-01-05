Haberler

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa - Mardin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunda, Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.A. yönetimindeki 63 L 1401 plakalı otomobil, A.D. kontrolündeki 06 DJR 109 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince, ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

