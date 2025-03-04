Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yanaloba kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa