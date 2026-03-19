Siverek'te trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Furkan Tüysüz Caddesi ile Yenişehir 37. Sokak kesişiminde, İ.Ö. idaresindeki 06 BFA 851 plakalı araç, NATO Kavşağı istikametine seyir halindeyken, N.Ö. yönetimindeki 06 BVD 339 plakalı otomobille çarptı. Kazada A.Ö. (31), N.Ö. (39), M.Ö. (9) ve Z.H.Ö. (6) isimli aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı