Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Akçakale Karayolu üzeri Aksehrin yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Harran ilçesinde akrabalarının ziyaretine gitmek üzere evden çıkan İ.A. yönetimindeki 63 ALC 084 plakalı otomobil, yol ayrımında karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 68 EY 845 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç hurdaya dönerken, kazada 5 yaşındaki Dünya Buhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı