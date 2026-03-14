Haberler

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi de yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Akçakale Karayolu üzeri Aksehrin yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Harran ilçesinde akrabalarının ziyaretine gitmek üzere evden çıkan İ.A. yönetimindeki 63 ALC 084 plakalı otomobil, yol ayrımında karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 68 EY 845 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç hurdaya dönerken, kazada 5 yaşındaki Dünya Buhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

