Siverek'te trafik kazası: 1 uzman çavuş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek-Adıyaman karayolu üzerinde, Ördekli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Siverek Bucak Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Kazım Y. idaresindeki 16 MDK 22 plakalı araç, Adıyaman istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi.

Kazada sürücü Kazım Y. ile araçta bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Kazım Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Yıldız için Siverek Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Yıldız'ın naaşı, memleketi Afyon'a uğurlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
