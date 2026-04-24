Şanlıurfa'da toplam 55 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, Siverek ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile Hilvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak veya imal etmek suçundan 2 ayrı mahkemece ve ruhsatsız ateşli silah taşımak ve bulundurmak suçundan 1 mahkemece toplam 27 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı