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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

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Şanlıurfa'da polis ekiplerinin TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TKP-ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve materyal ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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