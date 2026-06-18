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Devrilen tırda sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

Devrilen tırda sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Sürücü araçta sıkışarak yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda, Hilvan ilçesine yaklaşık 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 FB 063 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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