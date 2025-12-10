Haberler

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. T.M. idaresindeki 27 AHM 692 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü T.M. ile oğlu F.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, baba ve oğlu sağlık ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Kimsenin aklına gelmeyecek bir yatırım yaptı! Duyanlar hayret ediyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil

İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
PSG uçağının Bilbao'ya iniş anı yürekleri ağza getirdi

Dünya devini taşıyan uçağın zor anları! Yürekler ağza geldi
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title