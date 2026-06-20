Haberler

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi Orman Yolu Caddesi üzerindeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, park içerisinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki tartışma, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

Trump, Hürmüz Boğazı için süre verdi: Anlaşma tamamlanmazsa biz alırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Dünya Kupası'nda turşu suyu mucizesi

Dünya Kupası'nda turşu suyu mucizesi! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattındaki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul metro kazasından yeni görüntüler: Çıkış var mı oradan çıkış?
Gornik Zabrze'den çok çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi: Her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayalı

Fenerbahçe için yaptığı yorum bomba: Hiçbir zaman öyle olamadılar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu

Bakan Tekin, Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı