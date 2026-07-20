Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Viranşehir'de jandarma ekiplerince durdurulan M.H.S. isimli şahsın üzerinde 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinden 100 gram esrar maddesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen M.H.S. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üst araması yapan jandarma ekipleri, 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı