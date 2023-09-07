Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkardı ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürdü.
Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Merkez Haliliye ilçesi Şeyhçoban Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu AFAD, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kanala girerek cesedi çıkardı.
Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa