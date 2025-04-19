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Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Ali Bulut, yapılan aramalar sonucunda cansız olarak bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde ortadan kaybolan Ali Bulut (5), ailesinin ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu aynı gece saat 01.00 sularında jandarma ve mahalle sakinleri tarafından sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürülen cenaze, işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HOŞ - 3.Sayfa
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