Şanlıurfa'da Su Tesisatı Deposunda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da plastik su tesisatı deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde meydana geldi. İçerisinde plastik su tesisatı malzemesi olan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA