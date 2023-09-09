Şanlıurfa'da Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokak ortasında üç kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kavga anları ise kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da sokak ortasında üç kadının kavgası kameraya yansıdı.

Olay, Şanlıurfa kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen iki kadın, karşı taraftan gelen başka bir kadın ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Bir süre devam eden Kavga, olay yerindeki polisler ve çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı.

Kadınları kavga ettiği anlar ise kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA