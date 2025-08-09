Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA