Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
