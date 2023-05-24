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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan köy korucusu öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan köy korucusu öldü

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan köy korucusu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan köy korucusu hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Köy korucusu Raşit Kaya (35), Mimar Sinan Caddesi'nde aracının içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy korucusu Kaya'nın daha önce de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığı fakat yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Raşit Kaya Viranşehir Şanlıurfa Hürriyet 3. Sayfa Haberler

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