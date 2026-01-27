Haberler

Şanlıurfa'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi: 7 gözaltı

Viranşehir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uzun süren takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, ilçede belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 22 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda adreslerde adli arama yapıldı. Aramalarda 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 20 şarjör ile 639 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
