Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, ruhsatsız silahlanma ve düğünlerde havaya ateş etme olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Viranşehir, Birecik ve Akçakale ilçelerinde denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yürütülen denetimlerde, düğünlerde havaya ateş ettiği ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 1 tüfek dürbünü ve 912 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA