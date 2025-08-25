Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda zanlı gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 253 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA