Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran bir kişi gözaltına alındı. Evinin aramasında 2 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör ve 253 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda zanlı gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 253 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu

Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.