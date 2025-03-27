İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 6 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yasa dışı silah ticaretine yönelik hedeflenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet mauser piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet şarjör ve 4 bin 144 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title