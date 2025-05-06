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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 16 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 16 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan operasyonda silah kaçakçılarına yönelik 14 adrese düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, çamaşır makinesi gibi çeşitli yerlerde çok sayıda silah ele geçirildi.

Çamaşır makinesinden silah çıktı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 16 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik 14 adrese düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise aralarında çamaşır makinesi, toprağa gömülü bidon ve kayalık alanların da olduğu yerlerde çok sayıda silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesindeki 14 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet farklı silahlara ait şarjör ve 2 bin 590 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Zanlıların silahları çamaşır makinesinin içerisi de dahil olmak üzere toprağa gömülü bidon, kayalık alan ve yatak altlarına gizledikleri görüldü.

Gözaltına alınan şahısların yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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