Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Şanlıurfa'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı