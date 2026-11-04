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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Siverek-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği aracı itfaiye ekipleri söndürdü; otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının nedeni için inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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