Siverek'te sağanak yağış sele neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağış kırsal alanlarda sele neden oldu. Karacadağ bölgesinde bazı dereler taştı ve sulama göletinde hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kırsal mahallelerde sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, bir sulama göletinde de hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini artıran yağış, özellikle Karacadağ bölgesinde etkili oldu. İlçeye bağlı Karacadağ Kaynak Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelirken, bölgede bulunan birçok dere de taştı.

Öte yandan, aşırı yağışın etkisiyle Çağa sulama göletinde de küçük çaplı patlama meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede ekiplerin inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
