Şanlıurfa'da Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı
Şanlıurfa'da bir polis merkezi önünde nöbet tutan polis memuru, bıçakla yaralandı. Saldırgan, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da polis merkezi önünde nöbet tutan polisi bıçakla yaralayan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki polis merkezi önünde yaşandı. Merkezin önünde nöbet tutan polis memuru, A.S. (29) isimli şahsın saldırısına uğradı. Bıçakla kolundan yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa