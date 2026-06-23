Haberler

Şanlıurfa'da bir genç parkta ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir genç parkta ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Kent Müzesi Parkı'nda 27 yaşındaki M.T. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'ndeki Kent Müzesi Parkı'nda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin M.T. (27) olduğu tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi

Uçak almaya gidiyor! Fenerbahçe'den bir yıldız transferi daha
A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko

Montella'nın öve öve bitiremediği 62 şut analiz edildi! İşte sonuç
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede

Yıllardır konuşuluyordu! Ezeli rakip, Larkin için resmen devreye girdi
Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi

''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru