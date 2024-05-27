Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.