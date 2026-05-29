Haberler

Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Hilvan ilçesinde Celal İzol'e ait 63 EP 391 plakalı otomobilin motor bölümüne yılan girdi. Durumu fark eden araç sürücüsü, kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motor kısmında saklanan yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yılan, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay çevrede meraklı bakışlara neden olurken, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasını ilgiyle izledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da! Cuma namazı çıkışı dikkat çeken açıklamalar

Erdoğan Ayasofya'da! Cuma namazı çıkışı dikkat çeken açıklamalar
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia