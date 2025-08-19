Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kayalıklara çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kayalıklara çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Viranşehir'e bağlı kırsal Değim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müjdat Gezen'e programdaki sözleri nedeniyle soruşturma

1 yıl önce katıldığı programdaki sözleri başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler

Yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.