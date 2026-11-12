Şanlıurfa'da otobüste yolcunun valizinde 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da otobüste yolcunun valizinde 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da jandarmanın durdurduğu şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu karakola götürülürken soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizin içerisinde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Elinden bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste detektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler İ.K. isimli yolcuya ait valizde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.