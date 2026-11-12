Şanlıurfa'da otobüste yolcunun valizinde 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi

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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizin içerisinde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Elinden bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste detektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler İ.K. isimli yolcuya ait valizde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı