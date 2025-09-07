Şanlıurfa'da Otobüste 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Haberler

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde bir yolcunun çantasından 1 kilogram skunk maddesi buldu. Gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun çantasında 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
