Şanlıurfa'da Otobüste 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde bir yolcunun çantasından 1 kilogram skunk maddesi buldu. Gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun çantasında 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa