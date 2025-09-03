Şanlıurfa'da Otobüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. idaresindeki 63 AJT 595 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Y.Y.'nin kullandığı 63 AHP 777 plakalı beton pompası çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre kapanan yolda, kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA