Haberler

Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli bilişim materyalleri ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 tablet, 1 SIM kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı