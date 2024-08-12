Şanlıurfa'da Nadir Görülen Su Samuru Avını Yerken Görüntülendi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bölgede çok nadir görülen su samuru avını yerken görüntülendi. Atatürk Baraj Gölü kenarında çekilen görüntülerde su samurunun sazlık alanda avını yediği görülüyor.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bölgede çok nadir görülen su samuru avını yerken görüntülendi.
Görüntüler, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Uluyazı Mahallesi'nde çekildi. Atatürk Baraj Gölü kenarına giden bir vatandaş, bölgede nadir görülen su samurunu görüntüledi. Suyun kıyısındaki sazlık alana gelen su samurunun avını yediği gözlendi. - ŞANLIURFA