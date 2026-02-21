Haberler

Şanlıurfa'da motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 63 AED 993 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden 63 AIC 865 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Hafif yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
