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Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolu üzerindeki Ofis Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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