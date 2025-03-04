Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolu üzerindeki Ofis Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA