Şanlıurfa'da mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R.'nin cenazesi sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi'nde meydana geldi. 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü. İhbarla gelen AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan N.R.'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Y.K. gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

