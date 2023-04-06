Şanlıurfa'da kazaya karışan ilçe başkanı tutuklandı

Şanlıurfa'da arızalanan otomobilin sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan tutuklandı.

Şanlıurfa'da arızalanan otomobilin sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan tutuklandı.

Kaza, Suruç-Birecik karayolunun Arat mevkisinde meydana geldi. 34 UG 5649 plakalı otomobilin arızalanması nedeniyle sürücü İsmail Aslan, aracını yol kenarına çekti. Otomobil sürücüsü İsmail Aslan dışarı çıkarak çekici beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan, kullandığı 34 GV 3077 plakalı otomobili ile yol kenarındaki İsmail Aslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmail Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan İlçe Başkanı Mustafa Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA