Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da silahla tehdit ve kasten öldürme suçundan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla tehdit ve kasten öldürme suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesinde bir adreste saklandığı belirlenen şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA