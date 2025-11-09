Haberler

Şanlıurfa'da Kardeşler Arasında Arazi Anlaşmazlığı Facia Getirdi: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Kardeşler Arasında Arazi Anlaşmazlığı Facia Getirdi: 4 Yaralı
Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, tartışmanın çocukların da katılımıyla büyümesi sonucu gerçekleşti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmaya çocuklarının da katılması ile çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan iki kardeş, şehir merkezinde karşılaşınca arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya tarafların çocukları da karışırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Ç., Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Erol Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

