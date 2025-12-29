Şanlıurfa'da karlı yollarda doğum seferberliği

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hastanelere ulaşmakta güçlük çeken ve sancısı başlayan bir gebe kadının imdadına UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışının ardından, hastanelere ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Viranşehir ilçesine bağlı Dağyanı Mahallesi Ulubağ kırsalında, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ambulansın ulaşamadığı, gebeliği bulunan Hülya Aslanbaş'ın yardımına UMKE ekipleri ulaştı. Aslanbaş, UMKE aracıyla ana arterlere kadar güvenli şekilde taşınarak burada ambulansla bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Aslanbaş, ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beşinci bebeğine gebe olduğu öğrenilen kadının doğumunun hastanede sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, "Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak, zorlu kış şartlarında da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla 65 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 7 UMKE ekibi ve tüm sağlık çalışanlarımızla görevimizin başında olmaya devam ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA