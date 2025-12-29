Haberler

Şanlıurfa'da karlı yollarda doğum seferberliği

Şanlıurfa'da karlı yollarda doğum seferberliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hastanelere ulaşmakta güçlük çeken gebe kadının imdadına UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Ambulansın ulaşamadığı bölgede, UMKE aracıyla güvenli bir şekilde hastaneye taşındı.

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hastanelere ulaşmakta güçlük çeken ve sancısı başlayan bir gebe kadının imdadına UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışının ardından, hastanelere ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Viranşehir ilçesine bağlı Dağyanı Mahallesi Ulubağ kırsalında, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ambulansın ulaşamadığı, gebeliği bulunan Hülya Aslanbaş'ın yardımına UMKE ekipleri ulaştı. Aslanbaş, UMKE aracıyla ana arterlere kadar güvenli şekilde taşınarak burada ambulansla bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Aslanbaş, ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beşinci bebeğine gebe olduğu öğrenilen kadının doğumunun hastanede sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, "Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak, zorlu kış şartlarında da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla 65 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 7 UMKE ekibi ve tüm sağlık çalışanlarımızla görevimizin başında olmaya devam ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı