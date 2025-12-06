Şanlıurfa'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep yolunun Suruç mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, plaka ve sürücüleri belirlenemeyen kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA